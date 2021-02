Trump efter frifindelse: »Vi har meget arbejde foran os, og snart vil vi melde os med en vision for en lysende, strålende og grænseløs amerikansk fremtid«

USA’s forhenværende præsident Donald Trump er lørdag aften dansk tid gået fri ved en rigsretssag mod ham i Senatet.

I en erklæring, som han efterfølgende har udsendt, gentager Trump, at rigsretssagen mod ham har været endnu en fase i den ’største heksejagt i landets historie’.

Han siger også i erklæringen, at han ser frem til at ’fortsætte rejsen mod at opnå amerikansk storhed’.

»Vores historiske, patriotiske og smukke bevægelse ’to Make America Great Again’ er kun lige begyndt«, siger Donald Trump i erklæringen.

»I de kommende måneder har jeg meget at dele med jer«.

Det fremgår ikke klart, om Trump har tænkt sig fortsat at spille en aktiv rolle i politik. Men han skriver, at han sammen med sine tilhængere har meget arbejde gøre.

»Vi har meget arbejde foran os, og snart vil vi melde os med en vision for en lysende, strålende og grænseløs amerikansk fremtid«.

»Der er intet, vi ikke kan opnå i fællesskab«, hedder det i Trumps erklæring.

Ved rigsretssagen var Trump anklaget for at have opildnet til oprør, da Kongressen blev stormet af hans tilhængere 6. januar.

Men Demokraterne formåede ikke at samle de fornødne 67 stemmer til at dømme ham.

57 medlemmer af Senatet stemte for at kende ham skyldig, mens 43 stemte imod.

Samtlige 50 demokratiske medlemmer af Senatet svarede ’skyldig’, da de blev spurgt ved den mundtlige votering.

Syv republikanske senatorer stemte imod partiets tidligere præsident. Det var Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.

Der kræves to tredjedeles flertal blandt de 100 medlemmer i Senatet for at dømme Trump. Derfor havde de 50 demokrater brug for 17 republikanske stemmer.

Det er anden gang på et år, at Trump bliver frikendt i en rigsretssag. Han er den eneste præsident i USA’s historie, der er stillet for en rigsret to gange.

USA har kun fire gange i landets historie oplevet en rigsretssag mod en præsident. To af dem har været imod Donald Trump.