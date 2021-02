Biden efter rigsret: Der kan ikke herske tvivl om Donald Trumps ansvar for kongresuro

Ganske vist er tidligere præsident Donald Trump lørdag blevet frifundet i sin anden rigsretssag.

Men i efterfølgeren Joe Bidens øjne kan der ikke herske tvivl om Trumps ansvar i forbindelse med urolighederne 6. januar, hvor tilhængere af præsidenten indtog USA’s Kongres, og fem mennesker mistede livet.

Joe Biden hæfter sig således i lighed med mange andre demokrater ved de 57 senatorer - hvoraf syv var republikanere - der stemte for at dømme Donald Trump i rigsretssagen.

»Selv om den endelige afstemning ikke førte til en dom, er der ingen tvivl om substansen i anklagen«, siger Biden i en meddelelse.

»Selv de, der var imod en dom - som Senatets mindretalsleder McConnell - mener, at Donald Trump var skyldig i et »skammeligt svigt af sine pligter« og er »praktisk og moralsk ansvarlig for at fremprovokere« volden ved Kongressen«.

Demokratiet er skrøbeligt

I meddelelsen siger Biden også, at han tænker på dem, der stod vagt ved Kongressen i januar.

»Dette triste kapitel i vores historie har mindet os om, at demokratiet er skrøbeligt. At det altid må forsvares. At vi må være evigt årvågne. At vold og ekstremisme ikke hører hjemme i USA«, står der i meddelelsen fra Biden.

Trump selv har kaldt sagen endnu en fase i den »største heksejagt i landets historie«.

Demokraterne, der havde stillet Trump for en rigsret for anden gang på et år, havde brug for stemmerne fra mindst 17 republikanske senatorer for at dømme ham.

Trump var anklaget for at have opildnet til oprør i forbindelse med stormløbet mod Kongressen 6. januar.

ritzau