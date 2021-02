Analyse: Donald Trump blev frifundet: Hvor går grænsen så?

Én ting kan alle blive enige om: Donald Trump har nok en gang skrevet historie. Han er den første amerikanske præsident, der er blevet stillet for en rigsret to gange – den ene endda efter, at hans embedsperiode var udløbet. Og han er den første, der to gange er gået fri af sådan en rigsret. Det er historisk.

Men så holder enigheden også op.

For i én version hæfter analytikere og kommentatorer sig ved, at hele syv af 50 republikanske senatorer valgte at stemme for en dom mod Donald Trump ved den rigsretssag, der nåede sin afslutning sent lørdag dansk tid.

Dermed var der 57 senatorer – samtlige demokrater, to uafhængige og altså syv republikanere ud af Senatets i alt 100 senatorer, der mente, at Donald Trump skulle dømmes for sin andel i stormen – kupforsøget – mod Kongressen 6. januar i år.