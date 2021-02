Her er de syv republikanere, der gik imod deres egen præsident

Syv republikanske senatorer stemte lørdag for at dømme USA’s tidligere præsident, Donald Trump, for tilskyndelse til angrebet på Kongressen 6. januar.

Det var ikke tilstrækkeligt til at fælde dom, men at stemme imod en af sine ’egne’ er højst usædvanligt, og ifølge avisen The Washington Post bør de syv senatorer hyldes for deres principfasthed.

Avisen oplister ligefrem de syv senatorers navne i dens leder.

Kun en af dem – Lisa Murkowski – stiller op igen til næste år. To andre er på vej på pension og andre tre blev valgt i november sidste år og sidder frem til 2026.

Richard M. Burr, 65, fra North Carolina stemte imod at føre en rigsretssag mod Trump, og hans beslutning for at stemme for en dom var en overraskelse.