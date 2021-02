USA-ekspert om frifindelsen af Trump: Republikanerne håber, at Trump glider ud i glemslen for at spille golf i Florida

Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, var ikke i tvivl om, at den tidligere præsident Donald Trump var »praktisk og moralsk ansvarlig« for det dødelige angreb på Kongressen 6. januar.

Det slog han fast i sin tale, som lørdag afrundende den anden rigsretssag mod Donald Trump.

Alligevel havde han kort forinden stemt for ikke at dømme sin partifælle for tilskyndelse til oprør, og det er med til at udstille den situation, republikanerne står i.