Joe Biden har lært en ting: Hjælpepakker kan næsten ikke blive for store

Joe Biden var som vicepræsident under præsident Obama med til at konstruere finanskrisens hjælpepakker i 2009, og han har draget en klar konklusion: Hjælpepakkerne var for små og var for lang tid om at bringe amerikanerne tilbage i arbejde.

Nu vil Joe Biden som USA’s præsident trække landet ud af coronakrisen med et ordentligt ryk.

Efter at rigsretssagen mod Donald Trump sluttede i weekenden, vender den politiske dagligdag tilbage, og Joe Biden satser på at få vedtaget en hjælpepakke til 1,9 billioner dollars hurtigt og håber på en afstemning allerede i næste uge. Senere vil han lægge enorme investeringsprojekter i infrastruktur og grøn omstilling ovenpå.