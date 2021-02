21-årig klimaaktivist fængslet: Den indiske regering lukker munden på systemkritikere

Inden hendes navn blev kendt uden for landsbyen, havde Disha Ravi brugt de sidste fire år på at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af klimaforandringerne blandt unge i millionbyen Bangalore.

Nu sidder den 21-årige aktivist fængslet i New Delhi. Hun er mistænkt for at have delt en såkaldt værktøjskasse i form af et Google Doc-dokument med talepunkter og kontaktinformation om fremtrædende grupper med det formål at støtte de landmænd, der i flere måneder har demonstreret mod den indiske regering.