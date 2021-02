Tusindvis af demonstranter er onsdag på gaden i Myanmars største by, Yangon, for at protestere mod et militærkup 1. februar.

Onsdagens gadedemonstrationer er de største af sin slags, siden soldater blev indsat i weekenden for at dæmpe modstanden mod militærjuntaen.

I Yangon blokerer demonstranter veje med køretøjer for at forhindre sikkerhedsstyrker i at bevæge sig rundt i den kommercielle hovedstad.

En stor del af Myanmar har været i åbent oprør, siden militærgeneraler afsatte landets demokratisk valgte leder Aung San Sui Kyis regering for godt to uger siden.

Demonstranterne er onsdag samlet til trods for regimets stadig mere voldelige bestræbelser på at slå de landsdækkende gadeprotester og en opfordring til at strejke ned.

»Vi er nødt til at kæmpe til det sidste«, siger en 21-årig studerende, der kalder sig Nilar.

»Vi er nødt til at vise sammenhold og styrke for at sætte en stopper for militærstyret. Folk er nødt til at komme ud og demonstrere«.

Indsatte soldater i weekenden

Demonstrationerne har i løbet af de seneste dage været betydeligt mindre, siden styret indsatte soldater i og omkring Yangon i weekenden.

Men i timerne inden at militærjuntaen indførte et natligt internetforbud for tredje nat i streg, blev sociale medier oversvømmet med opfordringer til at protestere.

FN’s særlige udsending i Myanmar, Tom Andrews, advarer om, at rapporter om, at soldater er blevet indsat i Yangon, kan føre til en ukontrollerbar situation.

»Jeg frygter, at onsdag har potentiale til at blive mere voldelig, end det vi hidtil har set i Myanmar siden den ulovlige magtovertagelse 1. februar«, udtaler han i en erklæring.

»Vi kan være på randen af, at militæret begår endnu større forbrydelser mod befolkningen i Myanmar«.

