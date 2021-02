Macron risikerer stort selvmål med ny lov, som sætter ham i bås med Marine Le Pen

Præsident Emmanuel Macron sætter i disse dage balancegangen mellem en målindrettet indsats mod religiøs fanatisme, som i værste fald kan udvikle sig til terrorisme, og respekten for religiøse trossamfunds fredelige dyrkelse af deres religion på en hård prøve.

Tirsdag vedtog et stort flertal i Nationalforsamlingen ved førstebehandlingen loven om ’separatisme’, som skal forhindre udviklingen af religiøse parallelsamfund, og som giver staten vidtgående muligheder for at kontrollere trossamfundenes aktiviteter.

Manøvren har et dobbelt sigte: Præsidenten vil inddæmme de islamistiske kredse, hvis indflydelse vokser i de indvandrerkvarterer, der er på størrelse med mindre danske provinsbyer.

Samtidig vil Emmanuel Macron ikke overlade dette tema til Marine Le Pen, lederen af det indvandrerfjendtlige parti Rassemblement National, der står til markant fremgang i meningsmålingerne. Præsidentvalget finder sted i foråret 2022.

Men loven får også negative konsekvenser for de store trossamfund, og katolske, protestantiske og muslimske ledere står i kø for at tage afstand fra en lov, som de katolske biskoppers talsmand, Eric de Moulins Beaufort, på et pressemøde forleden betegnede som undertrykkende.