Der foregår en vild kamp om udgangsforbud i Holland

Er det lovligt at indføre udgangsforbud for at beskytte befolkningen mod en pandemi? Eller griber det så dybt ind i den personlige frihed og retten til privatliv, at det dermed sætter helt grundlæggende borgerrettigheder over styr?

Det ser dommere og politikere meget forskelligt på i et Europa, hvor udgangsforbud mange steder er blevet hverdag. Her i Belgien ved vi, at når klokken nærmer sig 22, er det om at komme hjem, for så træder udgangsforbuddet i kraft, og det varer indtil klokken 06 næste morgen. Sådan har det været siden oktober, og det eneste, der er sket, er, at det er blevet skærpet.

Inde i Holland har der været udgangsforbud siden 23. januar, og det starter klokken 21 og varer til klokken halv fem næste morgen.

Tirsdag blev det dog ophævet, da en hollandsk distriktsdomstol afgjorde, at netop hensynet til privatlivets ukrænkelighed vejede tungere. Dommeren sagde, at udgangsforbuddet var en »alt for vidtrækkende krænkelse af privatlivet og retten til at bevæge sig frit«, og at regeringen ikke havde fremlagt tungtvejende beviser for, hvorfor den fandt udgangsforbuddet nødvendigt.