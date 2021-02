Indespærret prinsesse: Jeg er gidsel i en villa, der er lavet om til et fængsel

Der var engang en prinsesse så skøn. Ja, så skøn var prinsesse Latifa, at hendes far ikke skyede nogen midler for at vise hende ganske særlig omsorg. Noget rent eventyr blev det dog ikke, og leve lykkelig til sine dages ende – dét skal Latifa ikke sætte sin lid til.

Faktisk er Latifa væk, pist væk.

Og så alligevel ikke. For nu er prinsesse Latifa dukket op i små videobeskeder i BBC’s højt ansete dokumentarprogram Panorama.

Det er ikke en historie for sarte sjæle. Og ikke kun en beretning om en ulykkelig prinsesse, der nu frister en tilværelse som gidsel i én af sin fars ejendomme. Hold fast – det er også historien om en af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. En historie om, hvordan en stor vestlig leder ufrivilligt blev en brik i en mellemøstlig sheiks rænkespil. Hvordan også en stedmor og en søster hver for sig måtte flygte ud af Dubai, ud af Emiraterne, ja helt ud af Mellemøsten for at undslippe den magtfulde sheik. Og en historie om medier, magt og censur – på én gang.

Tilbage til start. Der var engang en prinsesse så skøn. At være datter af sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, enevældig magthaver i Dubai og vicepræsident i De Forenede Arabiske Emirater, skulle ikke være så ringe endda. Sådan en prinsesse skulle nok kunne få, hvad hun pegede på. Alene at være hans datter kunne invitere hende ind i de kulørte blade og skulle nok kunne åbne de døre, hun måtte ønske.