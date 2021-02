En af de vildeste kampe om internettets fremtid udspiller sig lige nu i Australien. Først truede Google med at fjerne deres søgemaskine fra det australske internet. Så meldte Microsoft ud, at de aldrig kunne finde på at lade lande som Australien i stikken, og at deres søgemaskine, Bing, var et godt alternativ. Kort tid efter ombestemte Google sig, og forsikrede den australske premierminister om, at de alligevel ikke ville lukke ned for deres søgemaskine. Og nu har Facebook så valgt helt at blokere for australske nyheder på deres platform.

Konkret drejer tvisten sig om, at den australske regering vil tvinge tech-firmaer som Google og Facebook til at betale nyhedsproducenter for det indhold, som dukker op på deres platforme.

I et lidt større perspektiv handler det om konkurrence mellem virksomheder, der alle drømmer om at dominere markeder, men frygter hårdhændet regulering. Og så viser sagen, at vi er blevet afhængige af nogle få virksomheders digitale tjenester, som kan forsvinde fra den ene dag til den anden.