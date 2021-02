Grønlands måske kommende leder: Der er mange følelser i Kvanefjeld

Mandag ville du forhandle en regeringsaftale, tirsdag støttede du udskrivelsen af valget ...

»Vi skulle stemme om udskrivelse af valget. Og vi kunne jo godt se, at flertallet og befolkningen ønskede et valg. Og vi er ikke bange for et valg, derfor stemte vi for. Vi er fortrøstningsfulde og kampklare. Jeg blev valgt på, at Siumut skal tilbage til rødderne – til midten i grønlandsk politik. Der er højre- og venstrefløjen, men Siumuts ideologiske fundament er som et midterparti«.

Kim Kielsen var kommet for langt til højre?