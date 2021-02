Vild jubel: Mars-landingen er en succes

Et rumkøretøj fra det amerikanske rumagentur, Nasa, er torsdag aften planmæssigt landet på Mars.

Landingen blev bekræftet af missionleder Swati Mohan klokken 21.55 dansk tid. Selve landingen skete reelt set 11 minutter tidligere, men kunne altså først bekræftes 21.55 på grund af forsinkelsen fra Mars til Jorden.

Robotten ’Perseverance’ (vedholdenhed på dansk, red.) skal forsøge at finde ud af, om der er eller har været liv på den røde planet.

»Jeg er i sikkerhed på Mars. Vedholdenhed kan føre dig alle steder hen«, lyder det på Nasas Twitter-profil dedikeret til rumkøretøjet.

Set med danske briller er landingen særlig interessant.

Danmarks Teknologiske Universitet - nærmere bestemt DTU Space - har nemlig leveret udstyr til det amerikanske rumkøretøj.

Et af robottens 19 kameraer er således udviklet af DTU Space. Det er i stand til eksempelvis at analysere klippeformationer og sten.

Landingen var på forhånd imødeset med stor spænding.

Meget kunne nemlig gå galt, da køretøjet skulle bremses fra cirka 20.000 kilometer i timen til almindelige ganghastighed ved Mars’ overflade.

Kun omkring 40 procent af alle missioner sendt til Mars af nogen rumorganisation har været succesfuld ifølge Nasa.

’Perseverance’ er det kun femte rumkøretøj, der lander på Mars. Første landing skete i 1997, og alle landinger har USA foreløbigt stået bag.

Køretøjet skal nu forsøge at finde tegn på liv i løbet af de næste år.

Det kører kun i dagtimerne, da det er for koldt om natten. I stedet vil den holde ved sten og klipper om natten for at analysere dem.

Jezero-krateret, hvor ’Perseverance’ er landet, antages at have været dækket med vand og er derfor et godt sted at lede efter liv.

Den danske astronaut Andreas Mogensen, der var på en 10 dage lang rummission til Den Internationale Rumstation i september 2015, fulgte også begivenheden.

»Det er alligevel imponerende at kunne sende noget fra Jorden og så lande på en anden planet 100 millioner kilometer herfra. Mars er jo bare en lille bitte prik på himlen, så at kunne lande noget på den med nok præcision, det er imponerende«, siger Andreas Mogensen til Videnskab.dk.

