GameStop-krigen fortsætter: Beskyldninger fløj rundt til høring

Han stak de små private investorer i ryggen til fordel for Wall Streets kapitalfonde.

Sådan lyder anklagerne mod stifteren af den omdiskuterede aktieplatform Robinhood, den bulgarsk-amerikanske milliardær Vladimir Tenev, som flere amerikanske kongresmedlemmer nu beskylder for markedsmanipulation. Anklagerne kommer, efter at Robinhood på et tidspunkt i januar pludselig lukkede for køb af Gamestop-aktier, da amatørinvestorer verden over var lige ved at løbe etablerede spekualnater og hedgefonde over ende.

Den ellers voldsomt stigende kurve knækkede nemlig 27. januar, da Robinhood uden varsel lukkede for køb af Gamestop-aktier, og brugerne derfor kun kunne sælge.

Anklagerne bliver begrundet med, at Robinhood selv har aktier i at hjælpe de store kapitalfonde, fordi platformen ikke direkte tjener penge på sine brugere, der kan handle aktier næsten gratis. Handelsplatformen tjener i stedet penge på prisforskellen på aktier, som de køber på Wall Street for derefter at sælge dem videre en smule dyrere til brugerne af platformen. Nogle mener altså, at Robinhood kunne have en interesse i at gøre kapitalfondene en tjeneste.

Selv hævder Vladimir Tenev, at det var nødvendigt for at standse den høje risiko, der var forbundet med handlerne og kalder anklagerne om markedsmanipulation »fuldstændig falske«.