Selv om Danmark har de laveste smittetal i EU: I Italien kan man allerede få serveret en god pasta ude, og i Belgien er frisørsalonerne fuldt booket

I hele Europa stiger presset for at vende tilbage til et normalt liv efter et år med hårde coronarestriktioner, og selv om Danmark nu har de laveste smittetal i EU, er genåbningen på nogle områder længere fremme i andre lande. Men der er også tegn på, at smitten allerede kan være på vej op igen, og spørgsmålet er, om der er nogen vej tilbage, hvis først man begynder at lukke op.