DF: Vaccinerede må ikke få en fordel

Hvis det står til Dansk Folkeparti, skal vaccinerede personer ikke kunne gå til sportskampe eller koncerter, som ikkevaccinerede ikke kan gå til.

»Vi ændrer ikke holdning til, at det skal ikke være en vaccine, der skal give adgang til, om du kan gå ind nogle steder eller deltage i nogle ting. Det er det alt for usikkert til, og det er også det, der skiller folk ad, samtidig med at der jo er nogle, der ikke kan tåle vaccinen, og nogle, der ikke skal have den«, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Det er noget andet med tests, mener hun.

»Vi kan støtte, at man nogle steder kan sige, at du skal fremvise en test for at komme ind her, det gør vi andre jo også forskellige steder«, siger hun.

I synes jo, det er problematisk, at Danmark er lukket ned. Vaccinerne betyder, at man har meget mindre risiko for at være smittet. Hvorfor ikke udnytte det rum?