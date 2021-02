Nu er en halv million amerikanere døde af covid-19: Berørt Biden opfordrer USA til at mindes ofre

USA’s coronadødstal på 500.000 er en dyster og hjerteknusende milepæl. Det siger præsident Joe Biden ved en ceremoni mandag foran Det Hvide Hus til minde om de mange døde.

»I dag markerer vi en virkelig dyster og hjerteskærende milepæl - 500.071 døde«, siger Biden.

Han fremhæver, at tallet er højere end antallet af amerikanske soldater dræbt under de to verdenskrige og krigen i Vietnam tilsammen.

»Jeg ved, hvordan det føles«, fortsætter en berørt Biden i en tv-transmitteret tale med henvisning til sin egen lange historie med familietragedier, hvor han har mistet en kone og to børn til ulykker og sygdom.

»Som en nation kan vi ikke acceptere så grum en skæbne. I dag vil jeg bede alle amerikanere om at mindes dem, vi mistede og de efterladte«, siger han videre og opfordrer til sammenhold.

»Vi skal bekæmpe dette sammen og som ét folk«.

Sammen med vicepræsident Kamala Harris, der i lighed med Biden er ledsaget af sin ægtefælle, markerer han efter talen den triste mærkedag med et øjebliks stilhed foran 500 tændte stearinlys på trapperne til præsidentboligen.

Et militærorkester spiller derefter sangen ’Amazing Grace’.

Pandemien står øverst på Bidens dagsorden

Andetsteds i Washington D.C. ringer klokkerne i National Cathedral 500 gange for at symbolisere de 500.000 dødsfald under pandemien.

»Husk hver en person og det liv, de levede. Sønnen, som ringede til sin mor hver aften bare for at være sikker. Faren, datteren, der lyste denne verden op. Den bedste ven, som altid var der - sygeplejersken, der fik sine patienter til at ville leve«, siger Biden ved ceremonien.

Inden mandagens ceremoni havde Joe Biden beordret alle offentlige bygninger i USA samt de amerikanske ambassader i udlandet til at flage på halv stang indtil solnedgang på fredag.

I modsætning til sin forgænger, Donald Trump, der ofte lod til at nedtone virussygdommen, står bekæmpelse af pandemien øverst på Bidens dagsorden.

I sine bemærkninger foran Det Hvide Hus opfordrer Biden amerikanerne til fortsat at bære mundbind, holde afstand til andre og tage imod vaccinationer, når det er deres tur.

ritzau