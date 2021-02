Kina roser WHO-hold: Opsporing af coronavirussen skal foregå videnskabeligt

Den kinesiske ambassade i Danmark roser i høje vendinger det hold fra verdenssundhedsorganisationen WHO, som i denne måned afsluttede et besøg i den kinesiske by Wuhan i et forsøg på at klarlægge kilden til coronaudbruddet.

Den danske professor i virussygdomme, Thea Kølsen Fischer, var en del af dette hold, og hun udtalte i går til Politiken, at hun og de andre WHO-eksperter på holdet nu arbejder med den hovedhypotese, at coronavirussen oprindeligt opstod i flagermus i enten det sydlige Kina eller i Sydøstasien.