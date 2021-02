Biden vil fjerne formulering fra USA's udlændingelove: Symbolikken er ikke til at tage fejl af

Mens Danmark og Europa gør det sværere og sværere for flygtninge og andre migranter at få ophold, går bevægelsen den anden vej i USA.

Demokraterne i Kongressen har fremlagt en plan for den mest gennemgribende reform af USA’s immigrationspolitik siden 1986. Den er baseret på oplæg fra præsident Joe Biden, der med Bidens ord skal genskabe USA’s værdier som et indvandringsland efter fire år med »moralske svigt og national skam«.

Et centralt punkt i den omfattende plan er at give næsten alle de 10,5 millioner udlændinge, der lever uden papirer og ofte halvt under jorden i USA, udsigt til at blive statsborgere. Hvis de består baggrundstjek og betaler skat, vil de få lov til at bo og arbejde i USA i fem år, hvorefter de vil kunne søge om permanent opholdstilladelse og tre år senere om statsborgerskab. Hvis det vedtages, vil det være en kæmpe ændring, der vil bringe millioner af mennesker ud af skyggerne i USA. For at undgå en bølge af indvandring sættes grænsen ved dem, der er kommet ind i USA før 1. januar 2021.

Joe Biden foreslår også at give opholdstilladelse til næsten 700.000 såkaldte Dreamers – mennesker, der blev smuglet ind i USA som børn, og som siden har levet i juridisk usikkerhed. Han vil lempe restriktioner på familiesammenføring, speede asylansøgninger op og udvide adgangen til lovlig immigration gennem visa for arbejdere.