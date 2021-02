Ketchup-effekt: Nu kommer vaccinerne – men mange EU-lande er ikke klar

Over hele EU har man i månedsvis bandet og svovlet over, at der ikke er blevet leveret nok doser coronavaccine. På torsdagens virtuelle EU-topmøde diskuterede stats- og regeringscheferne igen-igen produktions- og leveringsproblemerne. Men nu begynder det at lysne. Nu kommer ketchup-effekten.

Der er blevet banket så meget på flasken, at det om lidt vælter ud med vacciner. I hvert fald i sammenligning med den hidtidige knaphed.

EU-Kommissionen forventer mere end en femdobling af vaccineleveringer i andet kvartal i sammenligning med første kvartal.

Desværre betyder dette ikke, at EU’s langsomme vaccineudrulning begynder at buldre afsted overalt. Der er kæmpe forskel på, hvor gode de enkelte medlemslande er til at få de leverede vacciner i armene på deres borgere.