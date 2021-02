Uligheden efter corona får flere lande til at overveje et kontroversielt, økonomisk værktøj, som skal ramme de rige

Store kriser har det med at gå langt hårdest ud over dem, der i forvejen ikke har særligt meget. De velhavende kommer sig hurtigere. Ja, nogle tjener mere end normalt. Det skete efter finanskrisen i 2009. Der er tegn på, at mønsteret gentager sig med coronakrisen.

Ni måneder efter pandemiens udbrud sidste år var verdens 1000 rigeste mennesker tilbage på niveau, mens det vil tage mere end et årti for de fattigste at komme sig, konkluderer en analyse fra organisationen Oxfam.

I mange lande buldrer boligmarkederne helt kontraintuitivt derudad, og aktierne boomer igen. Alt sammen båret oppe af nulrente og enorme hjælpepakker, som skal betales tilbage af fremtidens generationer. Imens bliver fattige mennesker mere smittet, mere arbejdsløse og mere forgældede end andre.

Det får lande verden over til at diskutere et gammelt økonomisk værktøj: skat på formuer.