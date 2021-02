Ã˜jenvidnes mobiloptagelse under rÃ¸veri fÃ¸rte politiet pÃ¥ sporet af berygtet tysk forbryder

Thomas Drach såede spiren til sin berømmelse, da han en forårsdag i 1996 kidnappede multimillionæren Jan Philipp Reemtsma foran dennes villa i Hamburgs velhaverkvarter Blankenese. Inden han forsvandt med sit offer, lagde Drach et afpresningsbrev på dørtærsklen. Under en håndgranat, så brevet ikke blæste væk.

Drach og hans hjælpere kørte Reemtsma til et hus i den lille by Garlstedt uden for Bremen, hvor de lagde ham i lænker nede i kælderen. Reemtsma var arving til tobakskoncernen af samme navn og desuden filologiprofessor. Han endte med at tilbringe 33 dage i kælderen, indtil det lykkedes Thomas Drach og hans kumpaner at presse en kæmpe løsesum ud af rigmandsfamilien.

Det var en af de mest spektakulære bortførelser i nyere tysk historie. Og sagen er igen dukket op i overskrifterne, fordi den nu 60-årige Thomas Drach tirsdag morgen – efter 8 år på fri fod – blev anholdt i Amsterdam mistænkt for mindst tre røveriske overfald på pengetransporter i Tyskland.

Drach var kun 13 år, da han indledte sin kriminelle løbebane med at stjæle biler. Han droppede ud af gymnasiet, kvittede en uddannelse som automekaniker og røvede som 18-årig et supermarked. Et par år senere kørte han sammen med sin lillebror Lutz igennem glasruden til en bank i Köln og truede med et haglgevær personalet til at udlevere sig penge.