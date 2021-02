Finansanalytiker: Økonomer har længe råbt »ulven kommer«. Nu kan det være, det sker

Samtidig med balladen på Christiansborg om graden af genåbning af Danmark sker der ting på finansmarkederne, der kan få stor betydning for dansk økonomi og danskerne her i 2021: Renten er begyndt at stige.

Stigningen er mest iøjnefaldende i USA, men den er også smittet af på Europa og her i Danmark. I januar kunne man få et fastforrentet boliglån til 0,5 procent, nu hedder det nærmere 1,5 procent.

De stigende renter har også skabt uro på aktiemarkederne, hvor en aktie som Tesla og andre tidligere højtflyvende teknologiaktier har tabt pusten. Danske aktier har tabt 6 procent på få dage.

Over hele verden ser folk frem til en gradvis genåbning af deres samfund i løbet af 2021. Men på finansmarkederne frygter stadig flere investorer, at kombinationen af gigantiske hjælpepakker, genåbnede økonomier og et enormt opsparet forbrugsbehov i både i USA, Asien og Europa kan overophede økonomierne og føre til øget inflation.

Derfor stiger renterne, hvilket – i en tid med historisk stor gældsætning som følge af hjælpepakkerne – er begyndt at få aktiemarkederne til at vakle.