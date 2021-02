Astrid Haug: Joy Mogensen gør klogt i at kopiere Australiens opgør med Google og Facebook

Australien har som det første land i verden onsdag vedtaget en lov, som pålægger Google og Facebook at betale nyhedsmedierne for deres indhold. Loven kommer på plads, efter at Facebook i sidste uge fjernede alle nyheder for australske brugere. Mange oplevede det træk som arrogant og udenfor demokratisk rækkevidde.

Facebook forsvarer sig med, at de ikke har bedt om nyheder på deres platformen, og at de ikke tjener penge på dem. Dermed afslører de deres anti-publicistiske og kapitalistiske ansigt. Det er dette ansigt, politikerne må se for sig, når de går til forhandlingsbordet med Facebook. For et Facebook uden kvalitetsnyheder er et Facebook overladt til misinformation og fake news.

Kulturminister Joy Mogensen er meget inspireret af den australske lov og har stillet os et dansk lovforslag i udsigt i løbet af marts måned i forbindelse med implementering af copyright-direktivet. Modsat den australske lov lægger hun op til, at medierne skal foretage en samlet forhandling med tech-giganterne, fremfor de individuelle forhandlinger, som pågår i Australien mellem Facebok, Google og mediekoncernerne. Det skal gøre det nemmere for de mindre medier at blive en del af aftalen og at få en bid af kagen.