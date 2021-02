Menneskerettighedsorganisation: Skelsættende dom til Assads håndlanger er et signal til diktatorer i hele verden

Onsdag blev en tidligere ansat i Syriens hemmelige politi dømt for at have medvirket til forbrydelser mod menneskeheden ved en domstol i Tyskland. Hans rolle bestod i at arrestere syriske demonstranter og transportere dem til et forhørscenter, hvor der blev anvendt tortur, for knap ti år siden.

Eyad al-Gharib er som den første af præsident Bashar al-Assads håndlangere blevet idømt fire og et halvt års fængsel for forbrydelser mod menneskeheden i en sag, som ifølge rettighedsgrupper vil have stor betydning for kampen for at opnå retfærdighed for de forbrydelser, der er begået under den syriske borgerkrig.

Dommen er »et signal til alle kriminelle, som stadig begår de mest grufulde forbrydelser i Syrien, om, at tiden med straffrihed er forbi, og der ikke findes noget sikkert sted at søge hen«, siger en syrisk advokat og aktivist, Anwar al-Bunni, om sagen.

Krigen i Syrien raser på tiende år, og landet er hærget af krigens ødelæggelser samt en dyb økonomisk krise med fattigdom og sult til følge. Men præsident Bashar al-Assad sidder fortsat tungt på magten, hvilket kan tilskrives hans regerings brug af vold og tortur med henblik på at knuse oprøret mod ham.