Ingen coronapanik i våbenindustrien – verdens militærudgifter voksede i 2020

Over 11 billioner kroner blev i løbet af 2020 investeret i verdens forsvarsbudgetter. Der arbejdes med store tal i den dugfriske årlige opgørelse fra det anerkendte Institut for Internationale Strategiske Studier (IISS) i London.

Tallet er for stort til for alvor at sige menigmand på kloden noget som helst – der skal 12 nuller til en billion. Måske kan man bedre forstå, at de samlede forsvarsudgifter oplevede en realvækst på 3,9 procent i 2020 set i forhold til 2019.

De svimlende summer dækker også lønudgifter og den hastige teknologiske udvikling med nye endnu dyrere våbentyper. Også stigende fokus på rummet som et nyt militært domæne er med til at holde gang i væksten.