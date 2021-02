Amnesty dropper Navalnyj som samvittighedsfange

Kun i godt en måned nåede den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj at have status som samvittighedsfange. Forleden trak Amnesty International titlen tilbage. Ikke fordi Navalnyj er sluppet ud af fængslet, men fordi det er gået op for Amnesty, at han for mere end et årti siden angiveligt ansporede til vold og diskriminering og sagde ting, der kan opfattes som »hadefuld tale«.

Beslutningen har udløst en storm af protester, og Amnesty beskyldes for at være bukket under for et pres, der er iscenesat af præsident Vladimir Putins regime.