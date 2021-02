Hustru får betaling for fem års husarbejde

En kinesisk familieretsdomstol har pålagt en mand at betale over 45.000 kroner til sin ekskone som kompensation for det husarbejde, hun har udført gennem fem års ægteskab. Afgørelsen betragtes som skelsættende og har udløst håb om bedre rettigheder for kvinder i Kina.

Domstolen i Beijing meddelte tidligere på ugen, at manden var forpligtet til at betale kompensation til sin kone, fordi husarbejde repræsenter en »immateriel værdi« og bør betragtes som et aktiv, skriver kinesiske medier.

Afgørelsen kommer midt i en global diskussion om, hvorvidt der bør gøres mere for at anerkende og kompensere kvinder for det arbejde, de udfører i hjemmet. Undersøgelser viser, at kvinder står for en uforholdsmæssig stor del af husarbejdet, hvilket lægger hindringer i vejen for deres ambitioner og muligheder.

Nogle kommentatorer i Kina har betegnet afgørelsen som et gennembrud, men mange påpeger, at kompensationen ikke er stor nok, blandt andet fordi fuldtidsarbejdende barnepiger i Kina tjener langt mere.

»Det her er dybt uretfærdigt over for kvinder«, skriver en bruger på det sociale medie Weibo. Et hashtag om sagen var onsdag aften blevet set over 570 millioner gange.