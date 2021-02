Der gik blot 36 dage, så affyrede Joe Biden sine første missiler

Der skulle blot gå 36 dage fra indsættelsen af Joe Biden som USA’s præsident til iværksættelsen af hans første militære angreb. 36 dage ...

Det fandt sted torsdag, rettede sig mod iranskstøttede militser i Syrien og var hævn for en stribe angreb mod amerikanske interesser i ... Irak.

Næ, hør nu her: Var det en fejl, at USA således slog til i et helt andet land? Og antydede de kun 36 dage, at demokraten Joe Biden er tosset med krig?

De korte svar: Nej og nej.