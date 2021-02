Italiensk topøkonom: Dumt at give Italien så mange milliarder, der skal bruges så hurtigt

Finanskrisen, eurokrisen og nu coronakrisen har sammen med udeblevne reformer betydet, at italiensk økonomi er komplet stagneret, en økonomi, som ikke har oplevet vækst i de seneste to årtier. Imens er statsgælden i eurozonens tredjestørste økonomi blevet ved med at vokse og overgås i EU kun af Grækenlands. Ud af Italiens gæld på 18.500 milliarder kroner ligger de 3.000 milliarder kroner hos Den Europæiske Centralbank, ECB, og nationalbanker, mens 3.500 milliarder kroner ligger hos udenlandske investorer.

For nu holder ECB hånden over den italienske økonomi ved at opkøbe italienske statsobligationer og sikre en lav rente, men det er ikke usandsynligt, at en ny gældskrise venter forude, siger den italienske topøkonom Roberto Perotti.