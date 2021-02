Danmark vil med i front i samarbejde om vacciner

Når statsminister Mette Frederiksen, (S), og Østrigs kansler, Sebastian Kurz, mødes med Israels premierminister Benjamin Netanyahu torsdag i Jerusalem, er produktion af vacciner det helt store emne på dagsordenen. Og – i et større og længere perspektiv – også muligheden for at udvikle vacciner. Enten i statslig regi, i et samarbejde mellem offentligt og privat og eventuelt også i et samarbejde mellem flere lande.

Mette Frederiksen har ikke lagt skjul på, at hun er fascineret af det, israelerne har opnået på vaccineområdet, hvor over halvdelen af den israelske befolkning allerede har fået første vaccinestik.

Men de tre lande deler også analysen af, at behovet for vacciner ikke stilner af lige foreløbig. Mette Frederiksen ser for sig en 3-5-årig periode, hvor der vil være behov for både nye vacciner til nye mutationer og til genvaccinering.