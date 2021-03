Forfatter og historiker gør status over pandemien: Et år med videnskabelige gennembrud og politiske svigt

Hvordan kan vi opsummere coronaåret set i et bredere historisk perspektiv? Mange mener, at de forfærdelige konsekvenser af coronaens hærgen udstiller menneskehedens hjælpeløshed, når den står ansigt til ansigt med naturkræfterne. Men 2020 har faktisk vist, at menneskeheden langtfra er hjælpeløs. Epidemier er ikke længere ustyrlige naturfænomener. Videnskaben har gjort dem til en håndterbar udfordring.

Men hvorfor har der så været så meget død og så mange lidelser? På grund af dårlige politiske beslutninger.

Når mennesker før i tiden stod over for epidemier som den sorte død, anede de ikke, hvad der forårsagede sygdommen, og hvordan den kunne undgås. Da influenzaepidemien ramte i 1918, kunne selv de bedste videnskabsfolk ikke identificere den dødelige virus, mange af de indførte foranstaltninger var nytteløse, og forsøg på at udvikle en vaccine mislykkedes.

Det har været meget anderledes med covid-19. De første alarmklokker om en mulig ny epidemi begyndte at ringe i slutningen af december 2019. Allerede 10. januar 2020 havde forskere ikke blot isoleret virussen bag sygdommen, men også kortlagt dens genom og offentliggjort den viden på internettet.