Ekspert efter tale: Trump forsøger at skræmme potentielle republikanske kandidater væk

»En republikansk præsident vil vende triumferende tilbage til Det Hvide Hus. Jeg spekulerer på, hvem det bliver... Hvem, hvem, hvem kan det mon blive?«.

Sådan lød det fra den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, søndag på USA’s vigtigste konservative konference, den årlige CPAC (Conservative Political Action Conference). Donald Trump lagde vejen forbi og gav sin første offentlige tale, siden han forlod Det Hvide Hus 20. januar og blev udelukket fra sociale medier som Facebook og Twitter.

USA-ekspert og lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Lars Thorup Larsen, vurderer, at talen understregede, at Trump langt fra er færdig i partiet.

»Trump var der for at generobre sin magt i partiet. Han tillader ikke, at nogen forsøger at køre ham ud på sidelinjen«.