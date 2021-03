Flere tusind jordskælv er hverdag på Island: »Den første nat blev jeg vækket tre gange ved at sengen rystede«

Faktaboks

Rictherskalaen

Skalaen blev introduceret i 1935 af den amerikanske seismolog Charles Francis Ricther.

I praksis benyttes skalen til at vurdere styrken af jordskælvet.

Rictherskalaen er en logaritmisk skala baseret på grundtallet 10. Det betyder, at et jordskælv der måler 6, er 10 gange kraftigere end et jordskælv, som måler 5. Et skælv målt til 7 på skalaen er hundrede gange kraftigere end et på 5, og sådan fortsætter man.

Der er ikke et teoretisk loft for, hvor kraftige jordskælv kan være. Men skælv på over 9,5 på skalaen anses for umulige. Det kraftigste og største skælv som skalaen har registreret var ud for Chiles kyst i maj 1962, hvor 9,5 blev registreret.

I 2004 var et jordskælv målt til 9,1 på skalaen årsag til den dødbringende tsunami.

Kilde: Denstoredanske.lex.dk

