Mand døde under meget omtalt anholdelse i USA: Men der er ikke grundlag for at straffe betjentene

Der er ikke grundlag for at rejse nogen sag mod de betjente, der anholdt Daniel Prude i marts.

Den afrikansk-amerikanske mand døde under pågribelsen, men et nævningeting har nu fastslået, at betjentene ikke gjorde noget strafbart den aften i Rochester i delstaten New York.

Syv betjente har været suspenderet i sagen, der begyndte, da der blev ringet til alarmcentralen med oplysninger om, at en mand var blevet skør og hallucinerede. Han blev ført til et sygehus, fordi han var ustabil og man frygtede, at han ville tage sig eget liv, men blev udskrevet efter få timer og vendte tilbage til sin brors bolig.

Kort efter løb Daniel Prude uden for kun iført bukser og en t-shirt, så familien ringede atter til alarmcentralen.

Ifølge anklagemyndighedens gennemgang af sagen fik politiet at vide, at Prude var påvirket af pcp, et narkotisk stof, der kan fremkalde hallucinationer og fremkalde psykotiske episoder.