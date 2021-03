Schweiziske politikere giver coronaeksperter mundkurv på

I Schweiz har politikerne fået nok af, at deres ekspertrådgivere udtaler sig om deres coronatiltag, og vil derfor give dem mundkurv på.

Samtidig med at den schweiziske regering lemper restriktionerne tidligere end mange andre lande, har et politisk flertal i det økonomiske udvalg stemt for, at det fremover kun skal være politikerne selv, der forklarer schweizerne om nye tiltag.

Den videnskabelige corona-taskforce skaber bare »usikkerhed« i befolkningen, lyder det.