Millionvis af vaccinedoser fra AstraZeneca ligger ubrugte hen i EU-lande

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Han kan næsten ikke holde tanken ud, Thomas Senderovitz, Lægemiddelstyrelsens direktør: Rundt om i Europa ligger der millionvis af doser yderst effektiv vaccine og venter på at blive skudt i europæernes arme.

»Det er utrolig trist. Det er en effektiv vaccine, der skal i brug nu. Vi har en pandemi, der holder Europa og resten af verden nedlukket med folk, der bliver alvorligt syge, indlagt og i værste tilfælde dør. Derfor er det rigtig, rigtig trist, at vacciner, der kunne tages i anvendelse, ikke bliver brugt«, siger Thomas Senderowitz

Vaccinen fra AstraZeneca er godkendt til brug i hele EU af de fremmeste eksperter fra EU’s lægemiddelagentur, EMA, da den har en dokumenteret effekt mod coronavirus. Og alligevel bliver netop vaccinen, der er udviklet i samarbejde med Oxford Universitet, valgt fra af borgere i en række medlemslande.

De seneste tal fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol. med Sygdomme viser, at EU-medlemslandene kun har brugt under 30 procent af de modtagne doser af AstraZeneca-vaccinen. Det er en langt, langt lavere udnyttelsesgrad end de to øvrige EU-godkendte vacciner fra henholdsvis Pfizer-Biontech og Moderna.

Et af problemerne er, at flere medlemslande kun har godkendt vaccinen fra AstraZeneca til brug for folk under 65 år – ikke på grund af manglende tiltro til effektiviteten hos de ældre borgere, men fordi man afventer yderligere data for denne aldersgruppe.