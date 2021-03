Kvinder blev holdt som sex-slaver: Irak lover nu hjælp til yazidierne

Yazidiernes mareridt begyndte i 2014. Islamisk Stat-terrorbevægelsen erobrede store områder i Irak og indledte en af de mestbrutale etniske udrensninger i nyere tid. Mændene blev myrdet og kvinderne taget som sexslaver i det, der skulle være en muslimsk mønsterstat.

I dag er Islamisk Stat faldet, dens krigere - mange af dem tililende europæiske muslimer - dræbt eller tilfangetagne.

Deres ofre får nu oprejsning i Irak, hvor landets parlament nu har vedtaget en lov, der skal hjælpe dem oven på de særdeles brutale år.

Det får ros fra nobelprismodtageren Nadia Murad, der selv overlevede tortur og voldtægter, begået af Islamisk Stats gerningsmænd, der anså sig selv for at være rettro. Hun blev taget til fange som 19-årig og udsat for stor brutalitet, inden hun havde held til at flygte til Tyskland.

Flere yazidi-kvinder har været ude for at møde deres bødler i Tyskland, der har taget imod gerningsmændene som flygtninge. En af dem, Ashwaq Haji Hami, var blevet købt på et slavemarked i Mosul for 100 dollar - cirka 600 kroner - og mishandlet af en mand fra Islamisk Stat. Hun måtte flygte ud af Tyskland, fordi hun havde mødt Islamisk Stat-terrorister fra Irak på gaderne i Tyskland.