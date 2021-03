Trump ville ikke godkende hende til posten, men så kom Biden: »Verden er klar. Kvinder kan gøre det«

Fakta Boks

Vælter sig i udnævnelser

Forbes African of the Year (2020).

One of the 50 Greatest World Leaders (Fortune, 2015).

The Top 100 Most Influential People in the World (TIME, 2014).

The Top 100 Global Thinkers (Foreign Policy, 2011 and 2012).

The Top 100 Most Powerful Women in the World (Forbes, 2011, 2012, 2013 and 2014).

The Top 3 Most Powerful Women in Africa (Forbes, 2012).

The Top 10 Most Influential Women in Africa (Forbes, 2011).

The Top 100 Women in the World (The Guardian, 2011).

The Top 150 Women in the World (Newsweek, 2011).

The Top 100 most inspiring people in the World Delivering for Girls and Women (Women Deliver, 2011).

