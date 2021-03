I mandags genåbnede Mette Frederiksen Danmark. En genåbning, som hele blå blok langt fra mener, er vidtgående nok. Men hvorfor åbnes der lige præcis på denne måde? Hvorfor er Jakob Ellemann uenig? Og hvilke konsekvenser kan det få, at danskerne nu kan vælge at lytte til de politikere, de ellers er enige med – i stedet for bare at gøre, hvad der bliver sagt?