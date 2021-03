Efter kæmpe hjælpepakker vil Boris Johnson sætte selskabsskatten op

I politik kan udeladelserne være lige så sigende som det, der rent faktisk siges. Tag nu den britiske finansminister, det 40-årige stjerneskud Rishi Sunak, der onsdag fremlagde regeringens budget. Ikke én gang i sin næsten timelange tale i Underhuset brugte han ordet, der har holdt britisk politik i et jerngreb de seneste mere end 5 år: Brexit.

Og vi skulle 46 minutter ind i talen, før Rishi Sunak indirekte nævnte EU-skilsmissen. Det kan virke underligt, at en finansminister i sit livs vigtigste tale ignorerer den største politiske beslutning i flere generationer. En beslutning, der ifølge den store konsensus af økonomer er ved at skære en betydelig bid af det britiske bnp. Men C-ordet har stort set erstattet B-ordet i britiske politik, og det nye budget stod i coronaens tegn.

Storbritannien står på grund af en rekordhøj smitte og en knaldhård nedlukning i den største økonomiske krise i mere end 300 år, og i den fortælling drukner de hidtidige og meget foreløbige brexitskvulp i den tsunami, som coronavirussen har vist sig at være.

For Rishi Sunak og den konservative regering var dette muligheden for at vise, at man har lagt Brexit bag sig, og at man har tænkt sig at række ud til andre end de traditionelle konservative kernevælgere. Bedste tegn herpå kom, da Rishi Sunak erklærede, at selskabsskatten snart skal stige markant.