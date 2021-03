Danske Pernille Weiss var med til at smide Orban ud: Wauw, det er sgu fedt!

Skilsmissen mellem det ungarske regeringsparti, Fidesz med premierminister Viktor Orban i spidsen og den konservative gruppe i EU-Parlamentet, har været undervejs længe, men tirsdag, lige før klokken 11, blev den effektueret. Det var et overvældende flertal, der besluttede at vedtage en ændring til vedtægterne, der betyder, at hele grupper og partier kan ekskluderes fra gruppen.

Næppe var de stemmer, 128 for, 28 imod og 4, der undlod, talt op, før der kom et brev fra Orban, hvor han kort og godt meddelte, at han gik. Han skulle ikke smides ud.

»Mens hundredetusinder af europæere er på hospitalet og vores læger kæmper for at redde liv, er det i den grad skuffende at se, at EPP-gruppen er helt paralyseret af administrative ting og prøver at lukke munden og umuliggøre det demokratiske arbejde for vores valgte medlemmer af parlamentet«, skrev Orban, inden han smækkede med døren til EPP-gruppen.

EPP er EU-parlamentets største, og 11 af medlemmerne er fra Fidesz. Det er en årelang diskussion mellem partiet og Fidesz, der nu afsluttes.

Orbans parti er under anklage for at bryde EU’s grundlæggende retsprincipper, pressefriheden har det mere end svært i Ungarn og Orban har tydeligt vist, at han regerer, som han synes. Ikke, som EPP synes han skal.