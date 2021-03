Danskeren, der blev ansat for at redde en synkende skude, styrer nu vaccineudrulningen i Israel

Statsminister Mette Frederiksen er i Israel med den østrigske forbundskansler, Sebastian Kurz, for at drøfte et muligt samarbejde med landet, som Frederiksen har kaldt »verdensmestre« i vacciner. Bag kulissen er der en dansker, som har en stor aktie i den titel.

»Når en erhvervsleder har direkte adgang til Benjamin Netanyahu (Israels premierminister), så er det klart, at man lægger mærke til ham, og at han bliver omtalt i dagbladene«, siger Hans Henrik Fafner udlandsredaktør hos POV international og bosiddende i Tel Aviv.

Schultz sidder på den øverste post i medicinalgiganten Teva, som er verdens største producent af generisk medicin (kopimedicin). Under coronakrisen har virksomheden fået ansvaret for distribution af vacciner i landet. 400 vaccinationscentre modtager vacciner, og her kommer medicinalgiganten ind i billedet. Med Schultz i spidsen har virksomheden udviklet køretøjer til transport af vacciner, ligesom de har sørget for et system, der holder vaccinerne på minus 60-80 grader.