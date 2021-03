Foruroligende videoer fra Myanmar: »De skyder ham på klos hold«

38 personer er onsdag døde under voldsomme uroligheder i Myanmar, hvor militæret for godt en måned siden stod bag et kup.

Det siger FN’s udsending i landet, Christine Schraner Burgener.

»I dag var den blodigste dag siden kuppet 1. februar. Alene i dag er 38 personer døde. I alt er over 50 personer døde, siden kuppet begyndte, og mange er blevet såret«, siger hun på en videokonference.

Myanmar er fem en halv time foran dansk tid. Klokken 18.30 dansk tid har klokken dermed netop passeret midnat i det sydøstasiatiske land.

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun blev samtidig anholdt, og det samme gjorde flere medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Siden da har der været store protester i Myanmars gader. Militæret har samtidig løbende strammet grebet om magten i det sydøstasiatiske land.

»Jeg har i dag set nogle meget foruroligende videoklip. På et af dem banker politiet nogle frivillige sundhedsarbejdere, der ikke var bevæbnede«.



»På et andet bliver en demonstrant ført væk af politiet, og de skyder ham på klos hold. Han modsatte sig på ingen måde anholdelsen, men det ser ud til, at han døde på gaden«, siger FN-udsending Christine Schraner Burgener.

Protesterne efter militærkuppet var de første dage relativt rolige, men siden da har militæret i stigende grad rykket hårdt ind mod demonstranterne.

I weekenden bad Myanmars ambassadør hos FN, Kyaw Moe Tun, om hjælp fra det internationale samfund til ’øjeblikkeligt af stoppe militærkuppet’.

Det førte til, at han under et døgn senere blev fyret.

På stats-tv lød det dagen efter, at ambassadøren havde ’forrådt landet og talt for en uofficiel organisation, der ikke repræsenterer landet, og han har misbrugt sin magt og sit ansvar som ambassadør’.

Myanmar hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.