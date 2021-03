Staten har brugt 30 millioner kroner på at undgå at betale en halv million i erstatning

Det har indtil videre kostet Forsvarsministeriet og statskassen 30 millioner kroner plus moms at forsøge at undgå at betale i alt 540.000 kroner i erstatning til 18 irakiske krigsfanger, som blev mishandlet under en mission ved navn Green Desert i Irak i 2004. Det viser Politikens aktindsigt i Forsvarsministeriets udgifter til sagen.

Danske soldater og dermed Forsvarsministeriet har ifølge en dom i Østre Landsret fra 2018 et medansvar for mishandlingen. Overgrebene blev udført af irakiske soldater og politifolk og ikke af de danske soldater, men de danskerne burde ifølge dommen have kendt til risikoen for overgreb på fangerne og derfor gjort mere for at undgå, at de fandt sted.

Irakerne har fået fri proces i en civil erstatningssag, og dermed fastlægges betalingen til irakernes advokater af sagens dommere. De tre advokater, der har ført sagen ved landsretten og nu i Højesteret, har i alt fået udbetalt 6,6 millioner kroner plus moms i salær, hvilket svarer til godt 20 procent af Forsvarsministeriets udgifter til Kammeradvokaten.