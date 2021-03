Trump var her, der og alle vegne: Biden har endnu ikke afholdt noget pressemøde

Der er mange måder at måle en præsidents synlighed på. En måde er at tælle pressemøder. Gør man det, er Joe Biden usynlig.

Han har siddet på posten i 44 dage, men har endnu ikke inviteret til et traditionelt pressemøde, hvor han selv besvarer journalisternes spørgsmål. Til sammenligning kom Donald Trumps første pressemøde efter 27 dage på posten, mens Barack Obama var klar 20 dage efter at have indtaget Det Hvide Hus.

»Mens vi venter på, at Biden skal holde et officielt pressemøde, viser en analyse over de seneste 100 år, at han er bagud i forhold til sine forgængere, der alle kunne sætte flueben ved den opgave inden for 30 dage på Det ovale kontor«, sagde CNN-reporter Kevin Liptak.