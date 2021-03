Israel efter Mette Frederiksens besøg: Besøget blev nedtonet i medierne

Mens statsminister Mette Frederiksen torsdag var i Israel for at møde ministerpræsident Benjamin Netanyahu, så udskød direktøren for den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer, Albert Bourla, sit planlagte besøg. Årsag: Han ville undgå at blive en del af den igangværende israelske valgkamp.

Netop Pfizer har med sine rigelige leverancer af Covid-19 vacciner en stor andel i Israels storstilede kampagne for at gennemvaccinere befolkningen i lyntempo. Sammenfaldet mellem de to udviklinger er dog næppe tilfældigt.

Hvor en kommerciel virksomhed som Pfizer ikke har den fjerneste lyst til at blive viklet ind i politiske spil, så har politikere som Mette Frederiksen det modsatte: Hun skulle netop demonstrere handlekraft ved at etablere et udvidet trekantsamarbejde mellem Danmark, Israel og Østrig om at øge adgangen til vaccine og ikke mindst komme foran i udviklingen af nye vacciner.

Men hvor Mette Frederiksens besøg ikke var nævnt med et ord i fredagsudgaven af den store venstresnoede avis Haaretz, så gjorde den en del ud af Albertt Bourlas udsatte besøg. Det bekræfter på sin vis, at der er gået israelsk politik i sagen.

Landet går til valg 23. marts, og situationen er problematisk for Netanyahu, der står i spidsen for det nationalkonservative parti Likud.