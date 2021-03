Analyse: Orban forsøger at samle dysfunktionel europæisk højrefløjsfamilie

Da Inger Støjberg gik ud af Venstre, proklamerede hun, at i fremtiden ville hun være uden filter.

Den slags forsikringer behøver Ungarns premierminister, Viktor Orban, ikke at give. Det er længe siden, der har været filter på ham.

Og der var da heller ikke antydningen af det, da han tidligere på ugen forlod det europæiske, konservative EPP-parti. Fem minutter før han kunne være blevet smidt ud.

I klare vendinger sagde han sin uforbeholdne mening om EPP’s beslutning, og dagen efter kom han så med ambitionen om at samle den yderste, europæiske højrefløj i ét, slagkraftigt parti.

Et politisk hjem for mennesker – og her citerer jeg Viktor Orban – der »ikke ønsker migranter, ikke vil leve i et multikulturelt samfund, som ikke er gået ned i et LGBTQ-vanvid, som forsvarer Europas kristne traditioner, som respekterer nationernes selvstændighed, og som ikke ser deres nation som en del af fortiden, men som en del af fremtiden«.