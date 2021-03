Italiensk blokade kan eskalere kamp om vacciner: »Vi har ikke råd til at lade vaccine produceret i EU fosse ud over EU’s grænser«

Italien har som det første land aktiveret EU’s mulighed for at blokere for eksport af vacciner ved at stoppe forsendelsen af en kvart million doser af AstraZeneca-vaccinen til Australien. Det kan få kampen om vacciner til at blusse op i verden, mener eksperter.